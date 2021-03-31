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    Apple'dan yeni patent: Mac Pro'nun rende tasarımı iPhone'lara gelebilir

    Apple'ın 2019 yılında duyurduğu Mac Pro'nun rendeyi andıran ızgaralı tasarımı, gelecekte iPhone modellerinde de kullanılabilir.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 14:25
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    Apple'dan yeni patent: Mac Pro'nun rende tasarımı iPhone'lara gelebilir

    ABD'li teknoloji devi Apple, WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro modelini tanıtmış ve ürünün rendeye benzemesi nedeniyle oldukça eleştirilmişti.

    Apple, hava akışını en üst düzeye çıkaran ve sağlamlığı artıran bu ızgara tasarımından oldukça memnun. Şirket, gelecekte iPhone başta olmak üzere birçok ürününde buna benzer bir tasarımla karşımıza çıkabilir.

    ABD Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) yapılan bir patent başvurusu, Apple'ın gelecekteki tasarım planlarına ışık tutuyor. Patent görüntüsüne baktığımızda, iPhone'ların çerçevelerinin ve arka panelinin kafes şeklinde olduğunu görüyoruz.

    iphone

    Apple'a göre böyle bir tasarım, iPhone'ların hava akışını en üst düzeye çıkararak, telefonun yoğun çalışma koşullarında bile soğuk kalmasını sağlayabilir.

    HER APPLE CİHAZINDA KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

    Üstelik patent başvurusunda yer alan bilgilere göre şirket, bu tasarımı iPhone, iPad ve Apple Watch dahil olmak üzere her türlü cihazda kullanmayı planlıyor.

    APPLE

    Apple'ın, rende tasarımını diğer cihazlarına taşıyıp taşımayacağı ilerleyen zamanda belli olacaktır. Ancak her patentin gerçeğe dönüşmediğini de hatırlatmakta fayda var.

    apple

    iphone

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