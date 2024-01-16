Apple'dan yeni plan: Akıllı saat yasağını tasarımla aşacak Apple'ın tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo ile olan patent anlaşmazlığından kaynaklanan bazı akıllı saat modellerine yönelik satış yasağını, yeniden tasarlanan modelle aşabileceği bildirildi.

AA & Ensonhaber

Birkaç yıl süren kapsamlı bir yasal soruşturmanın ardından, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği tespit edildi. Bu özellik, Apple Watch modellerinin kandaki oksijeni ölçmesine olanak sağlıyordu.

Masimo, kanda oksijen özelliğine sahip ilk model olan Apple Watch Series 6'nın piyasaya sürülmesinin ardından 2020'de ve 2021'de Apple'a federal mahkemede dava açmıştı.

Birkaç yıl süren kapsamlı bir yasal soruşturmanın ardından, Apple'ın tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patentlerini ihlal ettiği tespit edildi.

Satışlar yasaklanmıştı

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, patent anlaşmazlığı nedeniyle Apple'ın en yeni akıllı saatlerinin ülkede satışını yasakladı.

Bu kapsamda, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'de satışı durduruldu.

Apple ise ABD Federal Temyiz Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine karar verecek olan ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın değerlendirmesinin beklenmesini istedi.

Apple, sorunu tasarımla çözdü

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi'nin, Apple'ın yeniden tasarladığı saat modelinin yasak dışında kaldığına karar verdiği bildirildi.

Apple'ın yeniden tasarladığı saatlerinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentine konu teknolojisini içermediği belirtildi.

Bu özelliğe sahip olmayan saatler, ABD genelinde yeniden satışa çıkabilecek. Ancak halihazırda üretilen ve kandaki oksijeni ölçme özelliğine sahip Apple Watch modellerinin satış yasağı devam edecek.