Apple'ın AR/VR başlığı gelecek yıla ertelendi

Apple, karma gerçeklik başlığının çıkışını, aşırı ısınma sorunu nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı, ilk defa 2018 yılında yayınlanan raporlarda karşımıza çıkmıştı.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

Şirket, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

2023'E ERTELENDİ

Analist Mark Gurman, Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığının piyasaya sürülmesinin, cihazın geliştirilmesi sırasında tespit edilen ısınma sorunları nedeniyle 2023'e kadar erteleneceğini söyledi.

Gurman, şirketin başlangıçta başlığı 2021'de duyurmayı ve bu yıl piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Hatta Apple, Haziran 2022'de düzenleyeceği WWDC geliştirici etkinliğinde bir sunum yapmayı bile planlıyordu.

Apple, gözlüğü iPhone'a bağlayarak aşırı ısınma sorunlarını düzeltmeye çalıştı. Şirket daha sonra, başlığı tamamen bağımsız bir cihaz haline getirmek için M1'e yongalar kullanmaya karar verdi. Şu anda cihaz üzerinde yaklaşık 2 bin Apple mühendisi çalışıyor.

APPLE AR/VR BAŞLIĞI NELER SUNACAK

İki adet Sony 4K mikro OLED panel ve bir adet Samsung AMOLED panel ile beraber üç farklı ekrana ev sahipliği yapması beklenen Apple VR Başlığı, analist Ming-Chi Kuo’ya oyun, medya ve iletişim özellikleri ile metaverse dünyasına da giriş yapacak.

Ayrıca özel bir uygulama marketi ile piyasaya çıkması beklenen başlık hakkında yeni bir tasarım da paylaşıldı.

Aşağıdaki görselden yola çıkarak, Apple VR başlığının yumuşak ve örgülü yüz koruma hatları ve değiştirilebilir kafa bantları ile piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.