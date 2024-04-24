Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları yüzde 19 düştü ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,1 düşüş gösterdi.

AA & Ensonhaber

Küresel teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint, ilk çeyrekteki Çin akıllı telefon pazarı verilerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Çin'in akıllı telefon satışları 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 1,5 artarak art arda ikinci çeyrekte yıllık bazda büyüme gösterdi.

Apple'ın satışları çakıldı

Apple'ın Çin'deki akıllı telefon satışları söz konusu dönemde yüzde 19,1 azalırken, Huawei'nin satışları yüzde 69,7 arttı.

Ülkede Apple'ın geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,7 olan pazar payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 15,7'ye geriledi.

Huawei'nin pazar payı ise bu dönemde yüzde 9,3'ten yüzde 15,5'e çıktı.

Apple dünya genelinde de kan kaybediyor

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC), 2024'ün ilk çeyreğine ait küresel çaptaki verilerine göre Samsung, satışları yüzde 0,7 düşmesine rağmen 60,1 milyon adet telefon satarak ilk sırada yer aldı.

Apple'ın satışları ise yıllık bazda yüzde 9,6 düşüş gösterdi ve 50,1 milyon adette kaldı.