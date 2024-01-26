Apple'ın elektrikli otomobili yine ertelendi: İşte yeni tarih! Apple'ın merakla beklenen elektrikli otomobil projesinden yeni detaylar paylaşıldı. Son bilgiler, aracın 2028 yılında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

ensonhaber.com

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, diğer üreticilerden birkaç ismi transfer etmişti.

Diğer üreticilere göre sürücüsüz araç projesini sessiz bir şekilde yürüten ABD'li şirket, şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl Reuters'a konuşan kaynaklar, otomobilin 2024 yılında piyasaya sürüleceğini söylüyordu. Ancak, görünüşe göre bu plan tutmadı.

En erken 2028'de karşımıza çıkacak

Apple Başkan Yardımcısı Kevin Lynch'in 2021'den bu yana projeyi yönetmesiyle şirket, ilk aracının lansmanı için yeni bir tarih belirledi. Bloomberg'in yeni raporuna göre bu tarih olarak 2028 işaret ediliyor.

Direksiyonlu olacak

Apple neredeyse on yıldır otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışıyor. Hatta şirket, aracı tamamen direksiyonsuz yapmak istiyordu.

Bloomberg, 2028'de çıkacak otomobilin, Tesla gibi diğer elektrikli araç üreticilerinin sunduklarına benzer şekilde direksiyonlu sınırlı otonom özellikler sunacağını söylüyor.

Başlangıçta Apple, Seviye 4 otonom sistemini hedefliyordu. Ancak şirket, şimdilik Seviye 2 otonom ile yetinmek zorunda kalacak.

Yeni azaltılmış otonom hedefleri ve Kevin Lynch'in projeye liderlik etmesi sayesinde, artık Apple daha gerçekçi bir şekilde hızlı ilerleyebilir.