Apple'ın hoparlörleri HomePod 2 ve HomePod mini Türkiye'de satışta: İşte fiyatlar pple, bir sürpriz yaparak HomePod 2. nesil ve HomePod mini hoparlör modellerini Türkiye'de satışa sundu.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, HomePod serisini Türkiye'ye getirme kararı aldı.

Şirket, resmi web sitesi üzerinden akıllı hoparlörleri HomePod ve HomePod mini satışlarına başladı.

Apple HomePod Türkiye fiyatları

Gece yarısı ve beyaz renk seçenekleriyle Türkiye’de satışa çıkan HomePod 2'nin fiyatı 11 bin 999 olarak açıklandı. 2. nesil HomePod, 10 Mayıs’ta kullanıcılara teslim edilmeye başlanacak.

HomePod mini ise uzay grisi, mavi, sarı, beyaz ve turuncu renk seçenekleriyle 3 bin 999 TL'ye satın alınabiliyor. Teslimatlar yine 10 Mayıs'ta başlıyor.

HomePod ve HomePod mini neler sunuyor

2. nesil HomePod hoparlörünün üst kısmında bir dokunmatik kontrol paneli bulunuyor ve Siri ile entegre çalışıyor.

Handoff özelliği için Apple'ın U1 ultra geniş bant yongasıyla donatılmış olan hoparlör, Apple Watch Series 7'deki yonga seti olan S7 çipinden güç alıyor.

Hoparlör ayrıca odanın akustiğini optimize etmek için gerçek zamanlı olarak tarama yapabiliyor.

HomePod mini ise standart modele çok benziyor, ancak çok daha küçük bir boyutla karşımıza çıkıyor.

HomePod mini; Siri, Handoff, intercom, stereo, sıcaklık ve nem sensörü gibi HomePod 2'ye benzer özelliklere sahip.

Bununla birlikte, bu daha küçük model uzamsal ses ve oda algılama yeteneğini desteklemiyor.