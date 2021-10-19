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    Apple'ın parlatma bezi 200 TL'ye satışa çıktı

    Apple, tüm Apple cihazlarıyla uyumlu parlatma bezini ülkemizde 200 TL'ye satışa sundu. Ancak birçok kullanıcı, bu fiyata tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:39
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    Apple'ın parlatma bezi 200 TL'ye satışa çıktı

    Apple, dün akşam gerçekleştirdiği Unleashed etkinliği ile yeni MacBook Pro, AirPods 3 ve şlrketin yeni çipleri M1 Pro ve M1 Max modellerini duyurdu.

    ABD'li şirket, ardından Türkiye resmi sitesini yeniledi ve tanıtılan ürünlerin fiyatlarını açıkladı.

    Bu ürünlerden belki de en dikkat çekici olanı ise tüm Apple cihazlarıyla uyumlu parlatma bezi oldu.

    200 TL'YE SATIŞA ÇIKTI

    Yurt dışı fiyatı 19 dolar olan bu basit bez, ülkemizde 199 TL'ye satışa sunulunca tepkiler gecikmedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, yüksek fiyatlandırmadan dolayı Apple'ı eleştirdi.

    Apple, ürün sayfasında bezle ilgili "Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen Parlatma Bezi, nano-texture cam dahil tüm Apple ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizler." ifadelerini kullandı.

    apple bez

    apple bez

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