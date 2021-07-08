Apple'ın piyasa değeri 2,4 trilyon doları aştı

Yıl başından bu yana hisseleri sürekli artan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2.4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı.

ABD merkezli Apple'ın hisseleri son yıllarda yükselmeye devam ediyor. 2019 yılını 1.8 trilyon dolarlık rekor piyasa değeriyle kapatan teknoloji devi, 2020'nin ağustos ayında ise piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk ABD şirketi olmuştu.

Yeni yıla etkileyici bir başlangıç yapan, ancak mart ayındaki sert düşüşe engel olamayan Apple hisseleri, yeniden yükselişe geçti ve dün itibarıyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 2,4 TRİLYON DOLAR OLDU

145,09 dolardan işlem gören hisseler, Apple'ın piyasa değerini 2.41 trilyon dolara kadar çıkardı.

Microsoft, Google, Facebook ve Amazon hisselerinin de uzun zamandır yükselişte olduğuna dikkat çeken yatırım danışmanı Gary Kaltbaum, teknoloji şirketlerine devasa paraların akmaya devam edeceğini söyledi.

İLK ÇEYREKTE REKOR GELİR AÇIKLAMIŞTI

Nisan ayında ilk çeyrek raporunu yayınlayan ve 58,3 milyar dolar gibi rekor gelir açıklayan Apple, gelirlerinin büyük bir kısmını iPhone ve iPad satışlarından elde ettiğini söylemişti.

Son olarak Apple, 27 Temmuz'da düzenleyeceği toplantıda ikinci çeyrek mali sonuçlarını açıklayacak. Apple'ın, yine rekor seviyelerde gelir açıklaması bekleniyor.

Görsel: Son 5 yılda Apple hisselerindeki değişim



