Apple'ın takip cihazı AirTag, oto hırsızlarının favorisi Apple'ın takip cihazı AirTag, bazı ülkelerde araba hırsızlığı için sıkça tercih ediliyor.

ensonhaber.com

Apple'ın, 2021 yılında tanıttığı yeni eşya izleyici modeli AirTag, şirketin yazılımları ve hizmetleriyle birlikte çalışıyor.

Apple'ın iOS'taki "Find My" uygulaması içindeki öğeleri izlemenize olanak tanıyan AirTag, anahtarlar veya cüzdanlar gibi öğeleri izlemek için kullanılıyor ve eşyanızdan uzaklaştığınızda veya kaybettiğinizde size bildirim gönderiyor.

Oto hırsızlarının favorisi

Bazı ülkelerde, hırsızlar Apple’ın AirTag cihazını kullanarak genelde pahalı arabaları çalıp dünyanın dört bir yanına gönderimini sağlıyor.

Kanada’da bir sigorta acentesi, sadece 2022 yılında Kanada genelinde 105 binden fazla aracın çalındığını söylüyor.

Sık sık amacı dışında kullanılıyor

Son zamanlarda bu tür takip cihazlarının kötüye kullanımı oldukça artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz yıllarda, ABD'nin Arkansas Eyaleti’nde yaşayan bir kadının arabasına AirTag yerleştirilmiş ve gizlice takip edilmişti.

ABD'de yaşayan Lübnan asıllı model Brooks Nader ise Apple'ın AirTag cihazı ile gizlice takip edildiğini duyurmuş ve böyle bir ürün çıkardığı için Apple'a sitem etmişti.