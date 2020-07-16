Apple'ın Twitter hesabından ilk paylaşımı korsanlar yaptı

Siber korsanların Apple'ın resmi Twitter hesabından yaptığı dün geceki paylaşım, şirketin Twitter hesabından atılan ilk tweet oldu.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, dün gece hiç beklemediği bir saldırıya maruz kalmış ve aralarında Elon Musk, Bill Gates, Apple, Jeff Bezos, Uber ve Kanye West'in de bulunduğu pek çok kullanıcının hesabı ele geçirilmişti.

Atılan mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılmasını isteyen hackerlar, bu sayede kısa sürede 100 bin dolar toplamayı başardı.

APPLE'IN İLK TWEET'İNİ SİBER KORSANLAR ATTI

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2011 yılından bu yana Twitter hesabı kullanıyor. Ancak şirketin hesabından bu zamana kadar hiçbir paylaşım yapılmamıştı.

Siber korsanların dün gece attığı tweet, açıldığından beri Apple Twitter hesabından yapılan ilk paylaşım oldu.

Daha sonra saldırının farkına varan Twitter, ele geçirilen hesaplardan atılan tweet'leri kaldırdı ve Apple'ın resmi hesabı kurtarıldı.

Ancak dün geceki saldırı nedeniyle Apple'ın resmi Twitter hesabından atılan ilk tweet'in, bitcoin dolandırıcılığı için kullanılması da kayıtlara geçmiş oldu.