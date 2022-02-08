Apple'ın ucuz MacBook Pro modeli, bazı özelliklerden yoksun olacak

Apple'ın üzerinde çalıştığı nispeten uygun fiyatlı yeni MacBook Pro, fiyatı düşük tutmak için bazı özelliklerden vazgeçecek.

Apple'ın, M1 işlemcili mevcut 13 inç MacBook Pro'nun yerine yeni bir giriş seviyesi MacBook Pro üzerinde çalıştığı zaten biliniyor.

Kasım 2022'de piyasaya sürülmesi beklenen yeni MacBook Pro'nun daha önce M1 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyordu. Ancak yeni gelen bilgiler, bilgisayarın yeni nesil M2 işlemciyi kullanacağını gösteriyor.

Uygun fiyatlı MacBook Pro, yeni nesil Apple işlemcisini kullanırken, aynı zamanda bazı özelliklerden de vazgeçecek.

Daha önceki söylentiler, 13 inç'lik giriş seviyesi modelin Touch Bar kullanmayacağını belirtiyordu. Ancak görünüşe göre bundan çok daha fazlası var.

EKRAN VE DONANIM ÖZELLİKLERİ KISITLANACAK

Yeni MacBook Pro modeli, 120 Hz MiniLED ProMotion ekran gibi mevcut 14 inç ve 16 inç modellerden bazı sevilen özelliklerden mahrum kalacak.

Öte yandan bilgisayar, her ne kadar yeni nesil M2 işlemcisini kullansa da işlem gücü daha kısıtlı olacak. Ayrıca yeni modelin, mevcut modellere göre daha az depolama birimi ile geleceği söyleniyor.

Apple'ın giriş seviyesi MacBook Pro modelini tanıtmasına daha aylar var. Bu nedenle yukarıda bahsettiğimiz eksikliklere yenileri de eklenebilir. Dizüstü bilgisayar hakkında yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.