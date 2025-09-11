Apple'ın watchOS 26 sürümü 15 Eylül'de yayınlanacak

Apple, en yeni akıllı saat işletim sistemi watchOS 26'nın resmi çıkış tarihini 15 Eylül olarak duyurdu.

Güncelleme, Apple Watch kullanıcılarına bir dizi yeni sağlık özelliği, yeni bir tasarım dili ve etkileşim yenilikleri getirecek.

YENİ SAĞLIK ÖZELLİKLERİ: HİPERTANSİYON UYARISI VE UYKU PUANI

Güncellemenin en dikkat çeken sağlık yeniliği, hipertansiyon bildirim özelliği oldu. Henüz FDA onayı almamış olan bu araç, optik kalp sensörünü kullanarak 30 gün boyunca kan damarı tepkilerini değerlendirecek ve kullanıcıları olası yüksek tansiyon konusunda uyaracak.

WatchOS 26 ayrıca, kalp atış hızı, bilek sıcaklığı ve kan oksijen seviyelerini analiz ederek uyku kalitesini değerlendiren yeni bir "Uyku Puanı" özelliğini de sunuyor.

YENİ HAREKET, UYGULAMALAR VE TASARIM

Apple Watch Series 9 ve üzeri modellere özel olarak gelen "bilek şıklatma" hareketi, gelen aramaları ve bildirimleri hızla kapatmaya olanak tanıyacak.

Ayrıca, Apple Intelligence destekli kişisel antrenör "Workout Buddy" ve Notlar uygulaması da bu güncellemeyle saate ekleniyor.

Tasarım tarafında ise watchOS 26, Apple'ın yeni "Liquid Glass" dilini benimseyecek. Bu sayede widget'lar, bildirimler ve saat kadranları gibi birçok arayüz öğesi şeffaf ve modern bir görünüme kavuşacak.