Apple'ın yeni işletim sistemi macOS Monterey yayınlandı: İşte yenilikler

Apple, yeni işletim sistemi macOS Monterey'i dünya genelinde kullanıcılarına sundu. Yeni işletim sistemiyle gelen yenilikleri sizler için derledik.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Mac bilgisayarları için yeni işletim sistemi macOS Monterey'i yayınladı.

Kullanıcılara daha işlevsel ve performanslı bir arayüz sunan yeni sürüm, aynı zamanda bazı yeniliklerle birlikte geliyor.

Gelin hep birlikte, macOS Monterey güncellemesiyle kullanıcılara sunulan yeniliklere birlikte göz atalım.

DAHA KALİTELİ FACETIME

Yeni güncellemeyle birlikte, FaceTime artık daha doğal ve gerçekçi bir deneyim sunuyor. Ayrıca SharePlay adlı ekran paylaşma özelliği, kullanıcıların arkadaşlarıyla ve aileleriyle bağlantı kurmaları ve zaman geçirmeleri için yeni bir yol sunuyor.

Güncellemeyle birlikte FaceTime uygulamasına iki yeni mikrofon modu geliyor. Bu modlar, kullanıcılara seslerin nasıl duyulduğu konusunda daha fazla kontrol sağlıyor.

Örneğin "Ses Yalıtımı Modu", kullanıcının sesinin kristal netliğinde olmasını sağlamak için arka plan gürültüsünü ortadan kaldırıyor. "Geniş Spektrum Modu" ise katılımcıların her şeyi duyabilmesi için tüm gürültünün içeri girmesine izin veriyor.

CANLI METİN VE GÖRSEL ARAMA

Canlı Metin; telefon numaraları, web siteleri, adresler ve daha fazlası dahil olmak üzere fotoğraflardaki metinleri algılar, böylece kullanıcılar metinleri kopyalayıp yapıştırabilir, bir web sitesi açabilir ve daha fazla bilgiyi kolayca arayabilir.

Visual Look Up isimli görsel arama özelliği ise, kullanıcıların fotoğraflarda hayvanları, sanatı, önemli noktaları, bitkileri ve daha fazlasını keşfetmelerine ve öğrenmelerine yardımcı olur.

Hem Canlı Metin hem de Görsel Arama, macOS genelinde çalışır ve güçlü cihaz üzerinde makine öğreniminden yararlanarak kullanıcı verilerinin gizli tutulmasını sağlar.





YENİLENEN SAFARI TARAYICISI

MacOS Monterey, Apple'ın internet tarayıcısı Safari'ye de bazı yenilikler getiriyor. Kullanıcılara sunulan sekme grupları özelliği ile kullanıcılar, Apple ürünleri arasında kesintisiz bir deneyim yaşayabilecek.

Sekme grupları; Mac, iPhone ve iPad arasında eşitlenir, böylece kullanıcılar projelerine her yerden devam edebilir ve sekmeleri arkadaşları ve aileleriyle kolayca paylaşabilir.

IP gizleme özelliğine de sahip olan tarayıcı, artık kullanıcıların gizlilik endişelerini biraz daha düşürecek.

GÜNCELLEMEYİ ALAN MAC MODELLERİ

2013 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen Mac Pro modelleri

2014 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen Mac mini modelleri

2015 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen MacBook Air, iMac ve MacBook Pro modelleri

2016 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen MacBook modelleri

2017 ve sonraki yıllarda piyasaya sürülen iMac Pro modelleri