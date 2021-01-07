Aralık ayının en çok kazanan mobil uygulamaları belli oldu

Aralık ayının en çok kazanan mobil uygulamaları belli oldu

Sensor Tower tarafından açıklanan verilere göre, Aralık 2020'nin en çok kazanan mobil uygulamaları ortaya çıktı. İşte zirvedeki isimler...

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2020'nin Aralık ayında en çok gelir elde eden uygulamaları yayınladı. Elde edilen verilere göre TikTok, 142 milyon dolar ile Aralık 2020’de en fazla gelir elde eden uygulama oldu.

Son zamanlarda ABD ile sorunlar yaşayan Çinli uygulamanın gelirlerinin yüzde 86'sı Çin'den, yüzde 7'si ABD'den, yüzde 2'si ise Türkiye'den geldi. Ayrıca TikTok, Aralık 2019’a kıyasla gelirini 3,3 kat artırmış durumda.

Dünyanın en popüler video paylaşım uygulaması YouTube ise 95 milyon dolarlık gelirle TikTok'un ardından ikinci sırada yer aldı. Popüler uygulama, Aralık 2019'a kıyasla gelirlerini yüzde 57 gibi rekor bir seviyede artırdı.

Google Play Store ve App Store'da en çok gelir elde eden uygulamalara baktığımızda, App Store'un genel sıralamaya oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Ancak görebileceğiniz gibi Google Play'deki uygulama sıralaması biraz daha farklı.

Bu farkın oluşmasındaki en büyük neden ise Çin. Ülkede Google Mobil Servisleri’nin yasak olması nedeniyle birçok uygulama, üçüncü parti mağazalardan indiriliyor. Bu nedenle yukarıdaki Google Play Store verilerinde Çinli TikTok uygulaması bile yer almıyor.