Arazi sorununu çözmek için yeni yöntem: Yapay zekalı dikey çiftlikler

Ağ teknolojisi girişim şirketi Plenty'nin dikey çiftliği, düz bir çiftliğe göre dönüm başına 400 kat daha fazla gıda üretiyor.

Dünyadaki insan sayısının sürekli olarak artması nedeniyle bu nüfusu beslemek gittikçe zorlaşıyor. Bu yüzden uzmanlar, geleceğin dikey tarımda olduğunu düşünüyor.

Dikey çiftlikler, büyük arazilere ihtiyaç duymuyor ve kolaylıkla iç mekanlara yerleştirilebiliyor. Bu da onları, tarıma uygun arazinin azaldığı bir zamanda çok önemli hale getiriyor.

Nate Storey tarafından San Francisco'da kurulan bir tarım teknolojisi girişimi olan Plenty, dikey çiftlikleri ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YÜZDE 95 DAHA AZ SU VE YÜZDE 99 DAHA AZ ARAZİ

Plenty, yüzde 95 daha az su ve yüzde 99 daha az arazi kullanarak ürünlerin büyüme kalitesini sürekli olarak artırırken, kullanılan robotlar ve yapay zeka sayesinde, yıl boyunca ürünler herhangi bir sorun yaşanmadan yetiştirilebiliyor.

Şirkete göre, dünyada üretilen sebze ve meyve kapasitesini büyütebilmek için dikey tarıma hiç olmadığı kadar ihtiyaç var.

DÖNÜM BAŞINA 400 KAT DAHA FAZLA ÜRÜN

Plenty'nin iklim kontrollü iç mekan çiftlikleri, dikey olarak yan yana yerleştirilmiş bölümlerden oluşuyor. Bu bölümler, robotlar tarafından hareket ettirilebiliyor ve ışıktan maksimum verim alabilmek için yapay zeka kullanılıyor.

Bitkilerin üstlerinde bulunan ve güneşi taklit eden LED ışıklar ile bitkilerin ortamı, mümkün olan en iyi mahsulü elde etmelerini sağlamak için sürekli olarak optimize ediliyor.

Bu yöntem sayesinde, düz çiftliklere göre dönüm başına 400 kat daha fazla ürün elde edilebiliyor.



Hepsinden önemlisi, çiftlikte tamamen yenilenebilir enerji kullanılıyor. Aynı zamanda kullanılan suyun tamamı geri dönüştürülüyor ve havada buharlaşan su, yeniden kullanılabiliyor.

Bugüne kadar 541 milyon dolar finansman desteği alan Plenty, son olarak 14 Ekim'de 140 milyon dolar fon almıştı.