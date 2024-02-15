Arıza ihtimali var: SpaceX, 100 Starlink uydusunu imha edecek SpaceX, gelecekte arıza olasılığını artırabilecek Starlink uydularından 100'ünü yörüngeden çıkaracak.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX'in alçak dünya yörüngesinde 12 bin Starlink uydusunu konuşlandırma izni var ve şirket, buna ek olarak yaklaşık 30 bin uydu için izin başvurusu yaptı.

100 uydu imha edilecek

SpaceX pek çok başarılı fırlatma gerçekleştirmiş olsa da, işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor.

Şirket, gelecekte arızalara yol açma ihtimali bulunan 100 Starlink uydusunu yörüngeden çıkarma planlarını duyurdu.

SpaceX, haftada 55 uydu inşa etme ve ayda 200'e kadar fırlatma kapasitesine sahip olduğu için, imha edilecek uydular internet hizmetini etkilemeyecek.

Yörüngeden çıkarma işlemi, SpaceX'in Dünya'ya geri getirdiği toplam uydu sayısını 500'ün üzerine çıkaracak. Uzay şirketi şimdiye kadar 406 uydusunu yörüngeden çıkardı.

Elon Musk'ın uzay şirketi, yörüngede 6 binden fazla uydusu olduğunu belirtiyor. Bu da şirketin uydularının yaklaşık yüzde 8'inin geri getirileceği anlamına geliyor.