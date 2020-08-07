Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı, Google'a dava açtı

Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, yanlış ve saldırgan ifade paylaştığı gerekçesiyle Google hakkında suç duyurusunda bulundu.

Zaman zaman gizlilik sorunları nedeniyle çeşitli davalarla karşı karşıya kalan Google'a, bir suçlama da Arjantin'den geldi.

Arjantin'in Eski Devlet Başkanı ve mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, Google'a hakkında "yanlış ve saldırgan ifade paylaştığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kirchner, Twitter hesabından, "Bugün Google'a karşı davada kanıt olarak kullanılacak bir uzman raporu talep etmek amacıyla suç duyurusunda bulundum." paylaşımını yaptı.

"YALANLAR VE İFTİRALAR ENGELLENEMİYOR"

Google'ın yanlış ve saldırgan bilgi paylaştığını iddia eden Kirchner, "Yalanlar ve iftiralar, sınırsız dolaşımı olan geniş çaplı platformlardan çıkınca engellenemiyor ve iftira atılan kişilere olan zararı hesap edilemez." ifadelerini kullandı.

ARAMA SONUÇLARINDA "HIRSIZ" DİYE TANIMLANIYORDU

Arjantin'in en ünlü siyasi figürlerinden Kirchner'in ismi 17 Mayıs'ta Google'da aratıldığında, isminin altındaki meslek kısmında "Arjantin Ulusunun Devlet Başkanı Yardımcısı" ifadesi yerine "Arjantin Ulusunun Hırsızı" ifadesi çıkmıştı.