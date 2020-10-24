Arkadaşlık uygulaması Facebook Dating, Avrupa'ya geldi

Facebook, ilk duyurusunu 2018'de yaptığı arkadaşlık uygulaması "Facebook Dating"i Avrupa ülkelerinde kullanıma sundu.

Son yıllarda birçok gizlilik skandalına imza atması nedeniyle kullanıcıların güvenini kaybeden Facebook, şimdi de arkadaşlık uygulaması işine giriyor.

İlk duyurusu 2018’deki F8 Geliştiriciler Konferansı kapsamında yapılan Facebook Dating isimli uygulama, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ABD'de kullanıma sunulmuştu.

AVRUPA'YA AÇILDI

Facebook Dating, uzun bir aranın ardından Avrupa'ya da açıldı. Yeni uygulama, Avrupa'daki 32 ülkede daha kullanıma sunuldu.

FACEBOOK DATING NELER SUNUYOR

Dating servisinde, ilk olarak her şey ana profillerden ayrı tutuluyor. Başka bir deyişle, çöpçatanlık uygulamasını kullanırken ana Facebook profilinizi kullanmak zorunda değilsiniz.

Facebook Dating'i kullanan kişiler sadece isimlerinin olduğu yeni profiller oluşturuyor ve aynı işlemi yapan diğer kullanıcıları görebiliyor.

Facebook'un bünyesinde bulunan birbaşka sosyal medya platformu olan Instagram ile de entegre olabilen uygulama, arkadaş listenizdeki kişilerle sizi eşleştirmiyor.