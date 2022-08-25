Arkadaşlık uygulaması Tinder, Apple'a dava açtı

Tinder'ın sahibi Match Group, Apple'ı, geliştiricileri uygulama içi satın almalar için yüksek komisyonlar ödemeye zorlayan tekelci davranışı nedeniyle şikayet etti.

App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil oyunlarda Apple'ın uygulama içi faturalandırma sistemini kullanmak zorunda. Çünkü Apple, bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

Hatta geçtiğimiz yıl Fortnite'a eklediği kendi ödeme sistemi ile bu kesintilerden kurtulmayı amaçlayan Epic Games, Apple ile sorun yaşamış ve Fortnite App Store'dan kaldırılmıştı.

Tinder'dan Apple'a dava

Tinder'ın sahibi Match Group, Apple'a karşı dava açtı. Match Group, Apple'ı geliştiricileri uygulama içi satın almalar için yüksek komisyonlar ödemeye zorlayan tekelci davranış ile suçlayarak Hindistan Rekabet Komisyonu'na şikayet etti.

Match Group, Apple’ın davranışının, uygulama içi satın alma sisteminin ve yüzde 30’luk komisyon uygulamasının, geliştiricilerinin inovasyonunu ve gelişimini kısıtladığını savunuyor.

Apple daha önce ceza almıştı

Hollanda’da yaşanan benzer bir anlaşmazlık da Apple’a 50 milyon euro para cezası verilmesi ve Hollanda flört uygulamalarında farklı ödeme yöntemlerine izin verilmesiyle sonuçlanmıştı.