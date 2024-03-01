Arnavutluk, ilk Bayraktar TB2 SİHA'ları aldı Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, sipariş edilen Türkiye'nin yerli SİHA'ları Bayraktar TB2'lerin ülkeye ulaştığını açıkladı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinin ürünleri, yurt dışında ilgi görmeye devam ediyor.



Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshisosyal, medya hesabından yaptığı paylaşımda, verimliliği ve ileri teknolojisiyle tanınan Bayraktar TB2 SİHA'ların artık Arnavutluk'ta olduğunu açıkladı.

"Ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak"

İki gündür SİHA'ların montajı ve işletimi ile kontrolünü sağlayacak gerekli altyapının kurulumunun gerçekleştirildiğini aktaran Peleshi,

Bu gelişme, Arnavutluk'un savunma yeteneklerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin ulusal güvenliğini garanti altına alma ve en yüksek savunma standartlarını karşılama konusundaki kararlılığının kanıtı olarak hizmet ediyor.

ifadesini kullandı.

SİHA'lar kurulurken kendisi de alanda yer aldı

Peleshi, Bayraktar TB2'lerin kurulumunun yapıldığı sırada kendisinin de bulunduğu birkaç fotoğrafı paylaşarak bu kazanımın, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve yeniliğine adanmışlığın bir simgesi olduğunu vurguladı.

Arnavutluk askerleri, SİHA kullanımı için Türkiye'de eğitim gördü

TB2'lerin sayısı hakkında bilgi verilmezken geçen aylarda Arnavut askerler, SİHA'ların kullanımı için Türkiye'de eğitim görmüştü.

Arnavutluk, Aralık 2022'de Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığı ve NATO üyesi Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştı.