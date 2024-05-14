Artık konuşabiliyor ve görebiliyor: OpenAI, ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu duyurdu OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıttı.

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AA & Ensonhaber

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketi; ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıttı.

GPT-4o neler sunuyor

GPT-4o'nun daha doğal insan-bilgisayar etkileşimine doğru atılmış bir adım olduğu belirtilerek, modelin herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonundan oluşan girdilerden çıktı ürettiği aktarıldı.

İnsan tepki süresine yaklaştı

Modelin ses girişlerine verdiği yanıt süresinin, herhangi bir konuşmadaki insan tepki süresine benzer olduğuna işaret edilen açıklamada, GPT-4o'nun, mevcut modellerle karşılaştırıldığında özellikle görüntü ve ses anlama konusunda daha iyi olduğu vurgulandı.

GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi.

Ayrıca hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için bilgisayarda yapılan işlemlere entegre olacak şekilde tasarlanmış, Mac işletim sistemi için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulamasının da kullanıma sunulduğu bildirildi.

Artık görebiliyor

ChatGPT, kamera yoluyla kişinin nasıl göründüğünü anlayabiliyor ve görünüşü hakkında yorumlar yapabiliyor. Hatta o kişinin bulunduğu ortam hakkında bile yorum yapıyor.

Öte yandan OpenAI, modelin önceki modellere göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle ücretsiz olarak da sunulacağı, ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi.

Duolingo hisseleri çakıldı

ChatGPT'nin yeni yapay zeka anlık çeviri özelliği sektörde dengeleri değiştirdi.

OpenAI şirketinin yaptığı duyuru, dünyanın en popüler dil öğrenme platformlarından Duolingo'yu sert vurdu.

Daha birkaç gün önce 250 dolar seviyelerinden işlem göre Duolingo hisseleri, dün akşam yapılan açıklama ile 177 dolar seviyelerine kadar geriledi.