Artık saatler kaldı: 10 soruda Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak Dragon kapsülünün fırlatılmasına saatler kaldı. İşte Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu hakkında merak edilen 10 soru ve cevabı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.

Alper Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.

Alper Gezeravcı'nın, Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanıyor.

İşte Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu hakkında merak edilen 10 soru ve cevabı:

1. İlk Türk astronot nasıl seçildi

Mayıs 2022'de "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde yayınlandı.

Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı.

Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.

2. Seçilen astronotlar ne zaman ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada (29 Nisan 2023) Alper Gezeravcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurdu.

3. Astronotlar nerede eğitim aldı

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek "uzay yolcusu"nun eğitim ve uçuş hizmeti için ABD'deki Axiom Space ile iş birliğine gidildi.

Astronotların eğitim süreci, ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde gerçekleştirildi.

4. Alper Gezeravcı, uzay istasyonunda hangi görevleri yapacak

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor.

Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

5. Yolculuk ne zaman başlayacak

Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak.

Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda, 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

6. Fırlatma nereden yapılacak

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan uzay istasyonuna fırlatacak.

7. Ekipte başka kimler var

Axiom Space'in uzay istasyonuna göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

8. Alper Gezeravcı yanında ne götürecek

Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları, beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecek.

Gezeravcı'nın bavulunda; başta yeğeni olmak üzere aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.

9. Astronotlar nasıl yemek yiyecek

Nisan 2023'te astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri, NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yenilecek yemekler, astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı. Uzay istasyonuna ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yolculuk için yemek de olacak.

10. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu kapsamında kaç uçuş yapılacak?

Misyonda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek. İlki Gezeravcı'nın uzay istasyonuna yapacağı, ikincisi ise yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever'in yılın ilk yarısında gerçekleştirmesi beklenen yörünge altı uçuşu olacak.