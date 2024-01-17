Artık Türk astronot da var: Uluslararası Uzay İstasyonu çıplak gözle nasıl izlenir Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 28 bin kilometrelik hızla Dünya'nın etrafında dolanıyor. Bu nedenle istasyonu çıplak gözle gözlemleyebilirsiniz.

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Uluslararası Uzay İstasyonu, saatte 28 bin kilometrelik hızla Dünya'nın etrafında dolanıyor.

Bu nedenle istasyonu çıplak gözle gözlemleyebilmeniz için doğru zamanda doğru yerde olmanız çok önemli.

İstasyon, bir günde yaklaşık 16 kez Dünya'yı dolaşıyor ve Güneş'ten gelen ışığı yansıtıyor.

Ancak yansıma, istasyonun gündüz görünür olmasını sağlayacak kadar parlak olmadığından, genellikle en iyi gözlem gece saatlerinde yapılabiliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğunuz bölgeden ne zaman geçeceğini öğrenmek için birkaç yöntem var.

Yöntem 1: NASA'nın izleme sitesi

Aşağıdaki bağlantıdan, NASA'nın uzay istasyonu izleme aracını kullanabilirsiniz. Bu araç, harita üzerinden istasyonun nerede olduğunu size gösterebiliyor.

- Uzay istasyonu izleme aracı

Yöntem 2: Gök cisimlerini takip edin

İkinci yöntem olarak, yine aşağıdaki bağlantıdan, bulunduğunuz bölgeden gök cisimlerinin ne zaman geçeceğini gösteren siteye ulaşabilirsiniz.

Siteye girdikten sonra konum izni verin. Sol taraftaki listeye tek tek tıklayıp Uluslararası Uzay İstasyonu'nu bulabilirsiniz. Ayrıca buradan, Starlink uydularının geçiş saatlerini ve güzergahını da görebilirsiniz.

Eğer konum izni vermek istemiyorsanız, kendi konumunuzu girebilirsiniz. Daha sonra uyduların geçiş güzergahları karşınıza çıkacak.

Bununla birlikte, uzay istasyonu ve diğer uyduları izlemek için tam olarak nereye bakmanız gerektiğini bilmiyorsanız, sokak görünümüne geçebilir ve uyduların geçiş güzergahlarını canlı olarak görebilirsiniz.

- Satellite Tonight

"Uluslararası Uzay İstasyonu çıplak gözle nasıl görülür?" isimli videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.