ASELSAN silahlarına milli işletim sistemi entegre edildi

ASELSAN'ın, sahada kendini kanıtlayan uzaktan komutalı silah sistemlerinde kullanılan gerçek zamanlı işletim sisteminin yerlileştirilmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan savunma sanayisi şirketi ASELSAN, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

ASELSAN'ın yurt içinde ve dışında başarıyla görev yapan ve sahada kendini kanıtlayan Sarp silah sisteminde önemli bir yerlileştirmeye imza atıldı.

MİLLİ İŞLETİM SİSTEMİ SİLAHLARA ENTEGRE EDİLDİ

Sarp uzaktan komutalı silah sistemlerinin, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) ile entegrasyonu tamamlandı.



Milli olarak geliştirilen GİS entegre edilen ASELSAN Sarp uzaktan komutalı silah sistemlerinin ilk teslimatı yapıldı.

Dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM ile ortak olarak yürütülen çalışmalar sonucu, Sarp artık tamamen milli yazılımlarla çalışacak.

GİS GELİŞTİRMESİ 2006'DA BAŞLADI

GİS, savunma sanayisinin emniyet kritik ve katı gerçek zamanlı işletim sistemi ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak üzere TÜBİTAK BİLGEM tarafından 2006'da geliştirilmeye başlandı ve 2013 başında tamamlanarak ürün haline getirildi.

Daha sonra ASELSAN ve TÜBİTAK arasında imzalanan mutabakat anlaşmasıyla çalışmalar yeni bir boyuta taşındı.

ASELSAN ve TÜBİTAK mühendislerinin ortak çalışmasıyla GİS, ASELSAN Milli Görev Bilgisayarı'na (Görevsayar) entegre edilerek, Milli Atış Kontrol Yazılımları ile Sarp Uzaktan Komutalı Milli Silah Sistemi'nin tüm işlevsellik ve performans gereksinimlerini karşıladı. Böylece GİS, Sarp ile sahada da kendini ispatlamış oldu.

GİS, savunma sistemleri, aviyonik sistemler, akıllı mühimmatlar, füze sistemleri, akıllı ulaşım, raylı ulaşım, otomotiv, tıp elektroniği, nükleer enerji santralleri dahil birçok alanda gömülü sistemler üzerinde kullanılabilecek.

Gelişen teknolojiyle birlikte geliştirme ve farklı donanımlara uyumlama çalışmaları sürdürülen GİS, çok çekirdekli işlemci mimarilerine de destek veriyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği SARP Atış Kontrol Yazılımı, sağladığı esnek mimari sayesinde GİS ile kolaylıkla entegre edilebildi.