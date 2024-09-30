ASELSAN'dan ambargo sonrası güçlü adım: ASELFLIR-500, Azerbaycan’a teslim edildi Kanada'nın 2021'de Türkiye'ye uyguladığı ambargo nedeniyle İHA ve SİHA'larda yaşanan kamera sistemi sorunu, ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR-500 Elektro-Optik sistemi ile çözüme kavuşturuldu. ASELSAN, bu sistemi Azerbaycan'a da ihraç etti.

Haber Merkezi

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, TOLUN mühimmatını ve ASELFLIR-500 Elektro-Optik sistemini temin etmek üzere bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bu yeni sistemlerin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Bayraktar AKINCI İnsansız Hava Araçları’nda kullanılacağı belirtildi.

KANADA AMBARGO KOYMUŞTU

2021 yılında Kanada hükümeti, Azerbaycan’ın Karabağ’da düzenlediği Tek Vatan Harekatı sırasında Türk yapımı SİHA’ların önemli bir rol oynaması nedeniyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulama kararı almıştı.

Özellikle L3Harris şirketinin geliştirdiği WESCAM MX-15D EO/IR görüntüleme sisteminin ihracatı durdurulmuştu.

Aradan geçen zaman zarfında ASELSAN, ASELFLIR-500 sistemini geliştirilerek kullanıma sundu ve ambargoyu geçersiz kıldı. ASELFLIR-500’ün ilk ihracatını Azerbaycan’a gerçekleştiren ASELSAN, ambargoya karşı en net yanıtı verdi.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNUYOR

ASELFLIR-500; yüksek çözünürlükte görüntüleme, gece ve gündüz operasyon kabiliyeti, genişletilmiş arayüz entegrasyonu ve diğer pek çok özelliği ile WESCAM MX-15D’ye karşı önemli avantajlar sunuyor.

ASELFLIR-500, ASELSAN’ın daha önce geliştirdiği CATS elektro-optik sisteminin gelişmiş versiyonu olarak sunuluyor. Yeni sistem; 4096×2880 HD gündüz, 1280×720 HD IR ve SWIR kameralarına sahip.

Ayrıca 35 kilometreye kadar lazer hedef işaretleme menzili sağlıyor. Ağırlık ve çözünürlükte önemli iyileştirmeler sunan bu sistem, İHA’lar için kritik operasyonlarda daha iyi görüntüleme ve hedef tespiti sağlıyor.

TOLUN'UN ÖZELLİKLERİ

TOLUN, hava platformlarından Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığıyla atılabilen, hem sert hem de yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen bir mühimmat olarak öne çıkıyor.

Tümleşik KKS/ANS (GPS/INS) güdüm sistemine sahip olan bu mühimmat, 139 kg ağırlığında olup fırlatıldığı irtifaya bağlı olarak 100 kilometre menzile ulaşabiliyor.

TOLUN’un standart versiyonu küresel navigasyon uydu hizmetleri ve ataletsel navigasyon sistemlerini kullanarak hedefe yüksek doğrulukla yönleniyor. Öte yandan IIR Arayıcı Başlıklı TOLUN’un da testleri sürüyor.