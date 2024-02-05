Asgari ücret altında satın alabileceğiniz en iyi 10 telefon Asgari ücrete gelen zamla birlikte, bu fiyata alınabilecek telefon modelleri de arttı. İşte 17 bin TL ve altında satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefon modelleri.

ensonhaber.com

Türkiye'de asgari ücretle geçinenler, bütçelerini dikkatlice yönetmek zorunda. Bu bağlamda, teknolojik ihtiyaçları karşılamak adına uygun fiyatlı telefonlar oldukça önemli bir hale geliyor.

Piyasada birçok markanın sunduğu bütçe dostu telefonlar arasından seçim yapmak, hem kaliteli bir cihaza sahip olmak hem de bütçeyi kontrol altında tutmak açısından zor olabilir.

2024 yılı itibarıyla uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 TL oldu. Bu haberimizde, asgari ücretin altında satın alabileceğiniz 10 farklı akıllı telefonu inceliyoruz.

1. Samsung Galaxy S20 FE

Samsung tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy S20 FE, satışa sunulduğu dönemde dünya genelinde oldukça iyi satışlara imza atmıştı.

Orta segment telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy S20 FE modelinin arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Telefonun ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon; 4500 mAh batarya, Snapdragon 865 işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunuyor.

Samsung Galaxy S20 FE Türkiye fiyatı, 15 bin 300 TL'den başlıyor.

2. POCO X6

Xiaomi, ülkemizde de popüler olan alt markası POCO’nun X6 modelini Ocak 2024'te tanıtmıştı.

POCO X6 modeli, Redmi Note 13 Pro ile benzer bir tasarıma sahip Cihazda, 6,67 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunuyor.

Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama yer alıyor.

POCO X6’nın arkasında üçlü kamera kurulumu bizi karşılıyor. Burada 64 MP’lik ana, 8 MP’lik ultra geniş açılı ve 2 MP’lik makro kamera var.

Önde ise ekran deliğine yerleştirilmiş 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Batarya tarafında ise 67W turbo şarj destekli 5100 mAh’lik pil görev yapıyor.

POCO X6 modelinin ülkemizdeki satış fiyatı 14 bin 600 TL'den başlıyor.

3. Realme GT 2

Realme GT 2, asgari ücretin altında alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi, 6,62 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor.

12GB RAM ve 256GB depolama alanıyla üst seviye hissi veren Realme GT 2, 65W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip.

Özellikle hızlı şarj isteyenler için önerebileceğimiz telefon, sadece 33 dakikada tam şarj oluyor.

Realme GT 2, 15 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

4. Samsung Galaxy A54 5G

Samsung'un orta segmentte pek çok modeli bulunuyor ve bunlardan birisi de Galaxy A54 5G.

Samsung Galaxy A54 5G'nin en iyi performans gösterdiği noktalardan birisi de bataryası. Telefon, 5.000 mAh bataryası sayesinde yoğun kullanımlarda bile bir buçuk günü rahatlıkla çıkarıyor.

6,4 inçlik ekrana sahip Galaxy A54 5G, 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla geliyor.

Samsung Exynos 1380 işlemcisinden güç alan telefonun arka kısmında 50MP + 12MP + 5MP üçlü dizilim bulunuyor.

Samsung Galaxy A54 5G, ülkemizde 15 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

5. Xiaomi 11T

Teknoloji devlerinden biri olan Xiaomi’nin 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürdüğü Xiaomi Mi 11T, asgari ücretin tam sınırında bulunuyor.

6, 67 inç ekran boyutuna sahip olan telefon, gücünü MediaTek Dimensity 1200 işlemcisinden alıyor.

108 MP ana kamerasıyla dikkat çeken Xiaomi Mİ 11T, sahip olduğu 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryası sayesinde 36 dakikada tam şarj olabiliyor.

8GB RAM ve 256GB depolama ile gelen telefonu satın alabilmeniz için 17 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

6. POCO F4

POCO'nun bir diğer fiyat/performans telefonu olan F4, asgari ücretin altında satın alabileceğiniz telefonlar arasında bulunuyor.

Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden alan telefon, 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleriyle geliyor.

Telefonun ülkemizdeki fiyatı 12 bin 500 TL'den başlıyor.

7. Infinix GT 10 Pro

Infinix GT 10 Pro, gücünü 6nm üretim mimarisine sahip olan Dimensity 8050 işlemcisinden alıyor.

Infinix GT 10 Pro, anıları olağanüstü netlik ve hassasiyetle yakalayan 108MP HD ana kamera ile geliyor.

8GB RAM ve 256GB depolama ile gelen telefonun başlangıç fiyatı 16 bin TL seviyesinde.

8. Nothing Phone (1)

6.55 inç 1080 x 2400p OLED ekrana sahip Nothing Phone (1), Snapdragon 778G+ 5G işlemcisinden güç alıyor.

8GB RAM ve 256GB depolama ile gelen telefon, arka kısımda 50 MP, f/1.9 + 50 MP, f/2.2 ultra geniş açı kameraları barındırıyor. Ön tarafta ise 16MP'lik tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Nothing Phone (1) Türkiye fiyatı ise 16 bin 875 TL.

9. Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro; 6.67 inç 1.5K çözünürlük sunan OLED ekranı, MediaTek Helio G99 işlemcisi, 12 GB RAM ve 512GB depolama alanı ile dikkat çekiyor.

67W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh'lık güçlü bataryası ile satışa çıkan telefonun Türkiye fiyatı 16 bin 200 TL'den başlıyor.

10. Vivo V25

6.44 inç 1080 x 2404 piksel AMOLED 90 Hz ekrana sahip Vivo V25, gücünü MediaTek MT6877 Dimensity 900 işlemcisinden alıyor.

64 MP f/1.8 ana kamera, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro kameraya sahip olan telefon, 8GB RAM ve 256GB depolama ile geliyor.

Vivo V25'in Türkiye fiyatı 13 bin TL'den başlıyor.