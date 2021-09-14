Aşırı sıcak gün sayısı son 40 yılda iki katına çıktı

Yeni bir çalışma, 50 derece ve üzerindeki aşı sıcak gün sayısının 1980'lerden bu yana iki katına çıktığını ortaya koydu.

Dünya'nın ortalama sıcaklıklarının sürekli olarak arttığı bilinen bir gerçek. Bilim insanları, özellikle kutup noktalarındaki hızlı ısı artışı nedeniyle oldukça endişeli.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini açıklayarak, bu tehlikeyi bir kez daha doğrulamıştı.

AŞIRI SICAK GÜN SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

Yeni bir çalışma, 50 derece ve üzerindeki aşı sıcak gün sayısının 1980'lerden bu yana iki katına çıktığını ortaya koydu.

Bilim insanları, söz konusu sürede Kuzey Kutbu ve Ortadoğu çevresinde yıkımın çok ciddi boyutlarda olduğunu vurguladı. Çalışmada acil olarak harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Ortalama olarak, 1980 ile 2009 arasında sıcaklıklar yılda yaklaşık 14 gün 50 dereceyi geçti. Bu sayı 2010-2019 yılları arasında yılda 26 güne yükseldi. Aynı dönemde yılda ortalama iki hafta fazladan 45 derece ve üzeri sıcaklıklar yaşandı.

ARTIŞIN NEDENİ FOSİL YAKITLAR

Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü’nden Dr. Friederike Otto, "Artış yüzde 100 olarak fosil yakıtların yakılmasına bağlanabilir. Dünya ısındıkça, aşırı sıcaklıklar daha olası hale geliyor. Yüksek ısı insanlar ve doğa için ölümcül olabilir. Binalarda, yollarda ve güç sistemlerinde büyük sorunlar yaşanabilir.” dedi.

Bununla birlikte, 50 derece sıcaklıklar ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Körfez bölgelerinde görülüyor. Ancak bilim insanları, bu yaz İtalya'da 48.8 derece ve Kanada'da 49.6 derece ile rekor kıran sıcaklıklardan sonra, fosil yakıt emisyonlarını azaltmadıkça başka yerlerde de 50 derecenin üzerindeki günlerin yaşanacağını söyledi.

HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR

Oxford Üniversitesi Coğrafya ve Çevre Okulu'nda iklim araştırmacısı olan Dr. Sihan Li, "Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Emisyonlarımızı ne kadar hızlı kesersek hepimiz o kadar iyi olacağız. Sürekli emisyonlar ve eylem eksikliği ile, bu aşırı sıcaklık olayları daha şiddetli ve daha sık hale gelmekle kalmayacak, aynı zamanda acil müdahale ve kurtarma daha zor hale gelecektir." diye konuştu.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ VAR

50 derecenin altında bile yüksek sıcaklıklar ve nem, ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

2020'de yapılan bir araştırmaya göre, mevcut küresel ısınma seviyeleri devam ederse, dünya çapında 1,2 milyar kadar insan 2100 yılına kadar ısı stresi koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Bu rakam, bugün aşırı sıcaklıklardan etkilenen insanların sayısından en az dört kat daha fazla.

Bununla birlikte aşırı sıcaklıklar, kuraklığı ve orman yangınlarını daha olası hale getirecek. Bu nedenle, geçtiğimiz aylarda Türkiye dahil birçok ülkede yaşayan büyük orman yangınları, gelecek yıllarda etkisini artırabilir.