Askeri harekat planlamalarını kolaylaştıran Karma Taktik Harita geliştirildi Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri AŞ, güvenlik güçlerinin sanal gerçeklik gözlüğü ile arazi koşullarına göre etkin ve yenilikçi taktiksel senaryolar geliştirebilmesine imkan sağlayan 'Karma Taktik Harita'yı geliştirdi.

DHA

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karma Taktik Harita, harekat planlamalarına teknolojik bir bakış açısı sunuyor.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle harekat senaryoları deneyimleniyor

Sanal gerçeklik gözlüğüyle kullanılan sistem, üç boyutlu hologramlar ile arazi ve arazi üzeri bilgi katmanlarını görselleştirerek etkin bir taktik geliştirme kabiliyeti sağlıyor. Gerçek taktik ortamının sanal ortama taşınmasıyla birlikte güvenlik güçleri harekat ortamında bulunmadan da arazi hakkındaki tüm bilgilere erişim sağlayabiliyor ve çeşitli harekat senaryolarını deneyimleyebiliyor.

Birden fazla kullanıcı, ortak operasyonda çalışabiliyor

Sistem ayrıca, taşınabilir yapısı sayesinde mekandan bağımsız olarak tüm karargah ve eğitim ortamlarında hizmet verebiliyor, kullanıcılarına geçmiş operasyonlara yönelik analiz ve durum değerlendirme raporları sunabiliyor ve böylece çok daha etkin taktiksel senaryolar geliştirebiliyor. Karma Taktik Harita'da birden fazla kullanıcının ortak operasyonda çalışabilmesi özelliği ile güvenlik güçleri koordineli bir şekilde operasyona hazırlık yapabiliyor.

3 boyutlu haritada çalışılıyor

Şirket Genel Müdürü Uğur Coşkun, karma gerçeklik uygulamalarının yeni dönemde birçok alanda kullanılan teknolojilerden bir tanesi olduğunu ve bu tür teknolojilere dünya genelinde büyük yatırımlar yapıldığını söyledi. Haritaların genellikle 2 boyutlu olduğunu, ancak insan gözünün 3 boyutlu çalıştığını belirten Coşkun,

Haritaları 3 boyutlu olarak algılayabilmek, hem de kolaylıkla yönetilebilir hale gelmesi bir inovasyon örneği. Bu gözlükler elinizi tamamen algılayabiliyor ve eli algılayabildiği için de harita üzerinde kendi elinizle işlemleri yapabiliyorsunuz.

dedi.

Afet öncesi ve sonrasında kullanılabilecek

Karma Geçeklik Haritalarını metaverse ortamlarıyla da entegre hale getirdiklerini aktaran Coşkun,

Farklı coğrafyalarda bulunan insanlar da metaverse ortamında bir araya gelip aynı harita üzerinde planlama yapabiliyorlar. Bu, şehir planlamalarında, madencilikle ilgili bir aktivitede, afet öncesi veya sonrasındaki planlamada ve askeri planlamaya kadar haritanın kullanılabileceği her yer için kullanılabilecek bir yöntem. Her türlü harita ortamını okuyup, kişi veya kişilerin harita üzerinde planlama yapabilecekleri hale getirebilecek bir altyapı çalışmasını bitirdik.

diye konuştu.

TSK tarafından deneniyor

Karma Taktik Harita'nın çalışma prensibi hakkında da konuşan Coşkun,

Haritada operasyon planlamaları yapılıyor. Operasyon unsurlarını harita üzerinde hem simülatör hem de yapay zeka ile oynatıyoruz. Böylece, farklı senaryo değişikliklerinde nasıl bir kuvvete ihtiyaç var, nasıl bir organizasyon yapısıyla ilerlenmesi gerekiyor gibi egzersizler yapılıyor. Ve bu egzersizler sonrasında çıktılar değerlendirilerek planların güncellenmesi ve operasyon planlamasının daha efektif hale gelmesi için veri oluşturuluyor. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da deneniyor. Bu üründe dünyadaki örnekleriyle eş zamanlı olarak ilerliyoruz. İngilizler, İsveçliler ve Fransızların da benzer uygulamaları var.

ifadelerini kullandı.

Zamandan, lojistikten ve yerden kazanç

Karma Taktik Harita'nın, operasyon planlamalarında kullanılan standart materyallere göre kullanım kolaylığı sağladığını bildiren Coşkun,

Herhangi bir yerde bu haritayı açıp 3 boyutlu olarak planlama, bulunduğu pozisyonu görme, bir sonraki aşamada yapacağı aksiyonun planlamalarını izleme ve bunlarla ilgili simülasyonlarla sonuçlarını görebilirsiniz. Sadece sanal gerçeklik gözlüğünün taşınması; zamandan, lojistikten ve yerden kazanç sağlayacak. Dolayısıyla daha pratik, daha efektif ve daha maliyet etkin bir planlama aracı olarak kullanılabilecek bir altyapı bu. Bu tür teknolojilerin ülkemizde geliştiriliyor olması, ilerleyen süreçte bunları geliştirecek yabancı ülkelerin pazarı haline dönüşmememiz için önemli. Bu konuda biz de elimizden geldiğince önderlik yapmaya çalışıyoruz.

dedi.