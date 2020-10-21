Astrofizikçi Jessy Kate Schingler, insanlar 10 yıl içinde Ay'da yaşayacak

Astrofizikçi Jessy Kate Schingler, insanların 10 yıl içinde Ay'da yaşamaya başlayacağını ve Dünya'daki sorunların buradan çözüleceğini söyledi.

ABD ve Çin başta olmak üzere bazı ülkeler, gelecekte düzenleyecekleri Ay görevleriyle uydumuzu daha yakından inceleyecek ve orada bir üs kurmak için çalışmalar yapacak.

Astrofizikçi ve yazılım mühendisi Jessy Kate Schingler, insanların 10 yıl içinde Ay'da yaşamaya başlayacağını ve böylelikle Dünya'daki sorunlarını çözebileceğini söyledi.

Ay’da tonlarca su buzu olduğunu düşündüklerini aktaran bilim insanı, "Bu, Erie Gölü'nden daha büyük bir alana denk geliyor. Ay'daki su, burada yaşayacak ve çalışacak belki yüz binlerce insanın hayatını sürdürmesini sağlar." ifadelerini kullandı.

AY'DA YENİ YÖNETİM ANLAYIŞI

Jessy Kate Schingler, Ay'da kurulacak insan yerleşiminin, Dünya’daki toplum yapısını geliştirebileceğini umuyor.

Schinger’a göre Ay’da yaşamak; sınırlar koyan ve bu sınırların içindeki hareketliliği kontrol eden “devlet egemenliği fikri” üzerine inşa edilmeyen bir yönetim sistemini deneme olanağı sunacak.

NASA ve Çin, önümüzdeki yıllarda Ay’da insan yerleşimi kurmayı amaçlayan önemli görevlere hazırlanıyor. Bu nedenle Ay'da yaşam için biraz daha beklememiz gerekecek.