Astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mikro yer çekimini test etti Yer çekiminin az olduğu ortamı inceleyen Gezeravcı'nın o anları tarihe geçti. Türk astronot, havada süzülürken görüntülendi.

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ensonhaber.com

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (USS) mikro yer çekimi, nesnelerin ve astronotların ağırlıksız gibi görünmesine neden oluyor.

Mikro yer çekiminde, istasyon içinde olanlar süzülme hissini yaşıyor. Bu görüntülere, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da imza attı.

Aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu UUİ'ye kenetlenen Crew Dragon kapsülündeki astronotlar, istasyona geçiş yaptı.

Gezeravcı havada süzüldü

Süzülerek ilerleyen astronotlar, uzay şartlarının birer canlı yansıması oldu. İlk kez uzaya çıkan Astronot Gezeravcı da bu deneyimi yaşayanlardan biriydi.

Yer çekiminin az olduğu ortamı test eden Gezeravcı'nın havada süzüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Tarihe geçen anlar

Yaklaşık 400 kilometre yükseklikteki Uluslararası Uzay İstasyonu'nu incelemeye başlayan Türk astronot, tarihe geçen anlara imza attı.

Astronotların süzülme hissi, istasyonun ve içindekilerin sürekli bir serbest düşme halinde olmasından kaynaklanıyor.

İnsan üzerindeki etkileri incelenecek

Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca UUİ'de 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirecek.

Mikro yer çekiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında incelenmesi gibi birçok deney, yapılacaklar listesinde yer alıyor.

Mikro yer çekimi araştırması

Mikro yer çekiminin hem insan vücudu hem de UUİ'de yapılan çeşitli deneyler üzerinde önemli etkileri var.

Astronotlar, fizyolojik açıdan diğer faktörlerin yanı sıra kemik yoğunluğunda, kas kütlesinde ve sıvı dağılımında değişikliklerle karşılaşıyor.

Öte yandan, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mikro yer çekimi araştırması, yeni malzemelerin geliştirilmesi ve canlı organizmaların uzay ortamlarına nasıl uyum sağladığının anlaşılması da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki ilerlemelere katkıda bulunuyor.