Astronot Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyacak Crew Dragon kapsülünün özellikleri SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon uzay aracı, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na transferini sağlıyor. Araç, üstün özellikleriyle göze çarpıyor.

ensonhaber.com

Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunu gerçekleştirecek.

Gezeravcı, Axiom Space'in 14 günlük misyonu kapsamında Crew Dragon uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek.

Uzay aracı, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde yer alan fırlatma kompleksi 39A'dan hareket edecek.

SpaceX geliştirdi

İçinde toplam 4 astronotun bulunacağı Crew Dragon kapsülünün özellikleri dikkat çekiyor.

SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon, astronotları uzaya taşıyan ve yine uzaydan Dünya'ya getiren bir uzay aracı olarak biliniyor.

Falcon 9'un üzerinde fırlatılıyor

Crew Dragon, SpaceX'in tekrar kullanılabilir roketi olan Falcon 9'un üzerinde fırlatılıyor. Bu da uzay taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.

Kapsül, fırlatma sırasında acil bir durumda uzay aracını roketten uzaklaştırmak için tasarlanmış gelişmiş bir fırlatma kaçış sistemine sahip.

Dokunmatik ekranlar, otonom kenetlenme

Astronotlara görevleri sırasında yardımcı olmak için dokunmatik ekran kontrolleri, modern ve otomatik sistemler ile donatılmış durumda.

Crew Dragon, UUİ'ye otonom olarak kenetlenme yeteneğine sahip olup manuel kontrol ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Kargo taşımacılığı versiyonu da var

Yedi astronotu alçak Dünya yörüngesindeki varış noktalarına taşımak üzere tasarlandı.

SpaceX, insanlı görevlere ek olarak, Crew Dragon'un istasyona kargo taşımacılığı versiyonu olan Cargo Dragon'ı geliştirdi.

Yeniden kullanılabilir bileşenler

SpaceX programının dikkat çeken özelliklerinden biri de bileşenlerin yeniden kullanılabilirliği.

Hem Falcon 9 roketi hem de Crew Dragon kapsülü birden fazla uçuş için dizayn edildi.

Crew Dragon, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında, özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk insanlı yörüngesel fırlatma olan tarihi Demo-2 misyonu da dahil olmak üzere, UUİ'ye çeşitli mürettebatlı görevlerde kullanıldı.

Crew Dragon özellikleri

Yükseklik: 8.1 metre

8.1 metre Çap: 4 metre



4 metre Kapsül Hacmi: 9.3 metreküp



9.3 metreküp Bagaj Hacmi: 37 metreküp



37 metreküp Fırlatma Yük Kütlesi: 6 bin kilogram



6 bin kilogram Dönüş Yük Kütlesi: 3 bin kilogram



İnsanları uzay istasyonuna götüren ilk özel uzay aracı

SpaceX'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Crew Dragon ile şimdiye kadar toplam 43 fırlatma ve UUİ'ye 39 ziyaret gerçekleştirildi.

Uzay şirketinin sitesinde söz konusu kapsül konusunda şu ifadeler yer alıyor:

Önemli miktarda kargoyu Dünya'ya geri getirebilen tek uzay aracıdır. İnsanları uzay istasyonuna götüren ilk özel uzay aracıdır.

Falcon 9 özellikleri