Astronot Gezeravcı'nın uzayda yaptığı bitki deneyinin sonuçları açıklandı Ege Üniversitesi, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonundan başarıyla dönen astronot Alper Gezeravcı'nın Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen "Schrenkiella parvula" bitkisine ilişkin uzayda yaptığı deneyin sonuçlarını paylaştı.

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AA & Ensonhaber

Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Alper Gezeravcı'nın uzay ortamında gerçekleştirdiği 13 deneyden birinin, EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın yönettiği "Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması-Extremophyte" isimli deney olduğu vurgulandı. Doç. Dr. Barış Uzilday ve Prof. Dr. İsmail Türkan'ın da araştırmacı olarak katıldığı belirtildi.

Yüksek tuzlu ortamlara dayanıklı bitkinin, düşük yer çekimi koşullarında yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransın ne ölçüde sürdürülebilir olduğuna dair gerçekleştirilen deney süresince, bitkinin günlük fotoğraflarının proje ekibine ulaştırıldığı ifade edildi.

Mars'ı ıslah edebilmeyi sağlayacak öncü özelliklere sahip

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Barış Uzilday, şu bilgileri verdi:

Deneyin ikinci ve üçüncü günde bitkilerin çimlendiklerini gözlemledik. Bu, bizim için çok önemliydi. Beklediğimiz büyüme seviyesine ulaştıklarını ancak bitkilerin yaprak ve gövde şekillerinin mikro yer çekimi ile farklılık gösterdiğini gördük. Schrenkiella parvula bitkisi Tuz Gölü etrafında yüksek tuza, ağır metallere, düşük ve yüksek sıcaklığa toleranslı, zorlu şartlara adapte olabilen bir bitki. Mars gibi, insanların ileride gitmeyi ve tarım yapmayı amaçladığı yerlerde orayı ıslah edebilmeyi sağlayacak öncü özelliklere sahip.

Deney sürecinin devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Uzilday, şunları kaydetti:

Bitkiler, deney sonunda astronotumuz Alper Gezeravcı tarafından hasat edildi. Bir solüsyon ile metabolik süreç tamamen durduruldu. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonunda -80 santigrat derecede derin dondurucuya aktarıldı. Aynı sıcaklıkta kapsül içinde dünyaya getirildi. Oradan da ülkemize gelecek. Bunu takiben biz burada hem bitkilerin büyüme performansı hem de yeni nesil RNA dizilime yöntemi ile hangi genler aktifleşmiş, mikro yer çekimi altında bitki tuza nasıl yanıt vermiş bunları araştırmaya çalışacağız.

Rektörden kutlama

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da uzay görevini tamamlayan Gezeravcı ile bilim insanlarını tebrik etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında önemli projeleri gerçeğe dönüştürdüğünü aktaran Budak, şunları kaydetti: