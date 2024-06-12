Astronotlar için sığınak olabilir: Mars'ta gizemli delikler keşfedildi NASA, Mars’ta gizemli delikler keşfedildiğini duyurdu. Bu deliklerin artık volkanik olarak aktif olmayan Mars'ın yüzeyindeki yanardağ çukurları olduğu düşünülüyor.

ensonhaber.com

Mars'taki gizemli bir delik, dünya dışı yaşamdan astronotların yaşayabileceği yerlere kadar birçok bilimsel keşif için harika bir yer olabilir.

Sadece birkaç metre genişliğinde olan çukur, 15 Ağustos 2022'de, o sırada Mars yüzeyinden yaklaşık 256 kilometre yüksekte bulunan NASA'nın Mars Yörünge Keşif Aracı tarafından görüntülendi.

Üstelik bu delik Mars yüzeyindeki tek delik değil. Mars'ın Tharsis bölgesindeki üç büyük volkanın eteklerinde bu deliklerden birkaç tane daha var.

Bilim insanların söyleyebildiği kadarıyla Mars artık volkanik olarak aktif değil. Ay’da ve Dünya’da da bulunan tükenmiş yanardağlarda, geçmişte içinden lavların aktığı ancak artık boşalmış olan bu tür tüneller bulunuyor.

Astronotların yeni sığınak yeri

Bilim insanlarına göre, bu deliklerin gelecekte astronotlar için barınak olarak kullanılması mümkün olabilir.

Bununla birlikte, deliklerin ne kadar derin olduğu veya nereye gittikleri hakkında net bilgiler bulunmuyor.

Delikler, Mars'ta dünya dışı yaşamın kanıtlarını aramak için de en iyi yerlerden biri olabilir.