Astronotlar Mars'a giderken Venüs'ü kullanabilir

Bilim insanları, Mars'a giden ve gelen uçuşların önce Venüs'e uğraması gerektiğini ileri sürdü.

NASA, insanlı Ay yolculuğu projesi olan Artemis görevini 2024 yılına kadar gerçekleştirmeyi planlıyor ve proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

2030'lu yıllarda ise Mars'a insan göndermeyi hedefleyen NASA, 2024'teki Ay deneyiminden faydalanarak bu zorulu görevi başarmaya çalışacak.

Yeni bir makale yayınlayan bir grup araştırmacı, astronotların Mars'a ulaşabilmek için önce Venüs'e uğraması gerektiğini açıkladı.





ASTRONOTLARIN MARS YOLCULUĞU ROTALARI

Astronotların Mars'a ulaşması için Dünya ve Mars'ın yörüngelerinin aynı hizaya gelmesi gerekiyor ve bu sayede Dünya'dan kalkan roket, en kısa yolla Mars'a ulaşabilir.

Bu yöntemin en büyük dezavantajı ise, astronotlar Mars'tan Dünya'ya dönebilmek için yine yörüngelerin hizalanmasını beklemek zorunda kalacak. Bu da yaklaşık 26 aylık bir süreye denk geliyor.

VENÜS DURAK NOKTASI OLABİLİR

Mars'a ulaşmak için bir başka seçenek ise Venüs üzerinden yerçekimsel sapan manevrası. Bu manevra, uzay aracının rotasını değiştirmek için gezegenlerin yer çekimini kullanıyor.

Böyle bir seçenek yolculuk için gerekli enerji miktarını azaltabilir, yakıt tasarrufu yapabilir ve dolayısıyla maliyeti düşürebilir. Aynı zamanda uzay ajansları da daha sık sefer düzenleyebilir.

Mars ve Dünya yörüngeleri bir görev için yalnızca 26 ayda bir hizalanıyor. Ancak Venüs'ü kullanan bir uzay görevi 19 ayda bir gerçekleşebilir.

VENÜS AYNI ZAMANDA BİR KAÇIŞ PLANI

Mars'a yolculuk için Venüs'ü kullanmanın önemli noktalarından biri de herhangi bir terslik durumunda astronotların yeniden Dünya'ya dönebilmesi.

Astronotlar, Venüs'e giderken uzay görevinde bir şeylerin yolunda gitmemesi durumunda, rotayı hızla değiştirebilir ve Dünya'ya daha erken dönmeleri sağlanabilir. Bu kaçış yolu, böylesine tehlikeli uzay görevleri esnasında oldukça önemli.





NASA'NIN ARACI MARS'TA ÖN KEŞİF YAPACAK

NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak. Araç, bir bakıma astronotlar Mars'a ulaşmadan önce ön keşif yapmış olacak.

11 AĞUSTOS'A KADAR FIRLATILMASI GEREKİYOR

Dünya’dan Mars’a uzay aracı göndermek için iki gezegen arasındaki mesafenin en kısa olduğu zaman (yörüngelerin aynı hizada olması) seçiliyor.

Bu nedenle NASA’nın, 11 Ağustos’a kadar Perseverance Mars aracını fırlatması ve Şubat 2021’e kadar aracın Mars’a ulaşmış olması gerekiyor.

Eğer 11 Ağustos'a kadar fırlatma gerçekleşmezse NASA, 2022 yılına kadar beklemek zorunda kalacak.