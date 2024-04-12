Astronotlar paylaştı: Tam Güneş tutulmasının uzaydan görüntüleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, 8 Nisan'da gerçekleşen ve Kuzey Amerika'nın bir bölümünü karanlığa boğan tam Güneş tutulmasını fotoğrafladı.

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Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki, 8 Nisan'da gözlemlendi. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki, kısıtlı bir bölgeden izlendi.

Meksika, ABD ve Kanada'da belirli yerler, yaklaşık 186 kilometre genişlikteki bir koridorda yılın ilk tam Güneş tutulmasına tanık oldu.

Astronotlar uzaydan fotoğrafladı

Kuzey Amerika'daki insanlar Dünya üzerinden tutulmayı izlerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar da o anları uzaydan deneyimledi.

Astronotlar, Güneş'in Ay tarafından örtüldüğü o anların görüntüsünü ölümsüzleştirerek sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, Dünya'nın bir bölümünün o an karanlıkta olduğu görülüyor.

Tam Güneş tutulması, Kuzey Amerika boyunca uzanan yaklaşık 6 bin 500 kilometrelik bir rota üzerinden gözlemlenebildi.

Bu rotanın iki yanında bulunan şehirlerden de parçalı Güneş tutulması gözlendi. Çok sayıda kişi, uzun yıllarda bir meydana gelen bu etkileyici olayı tam olarak deneyimleyebilmek için uzun mesafeler seyahat etti.