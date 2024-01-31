Astronotları ameliyat edecek: Cerrah robot uzaya fırlatıldı! Bilim insanları tarafından geliştirilen robotik cerrahi kol, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapay insan eti kesecek.

ensonhaber.com

Dünya yörüngesi, neşter kullanan küçük bir robotik kol şeklinde kendi uzay doktoruna kavuşuyor.

Mikro yer çekimi ortamında insan etini kesme yeteneğini test etmek için Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) bir cerrahi robot fırlatıldı.

Robot cerrah, salı günü SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Ticari İkmal Misyonu'nun bir parçası.

Fırlatılan Cygnus isimli kapsül, doktorların ameliyatları uzaktan gerçekleştirmesine olanak tanıyan ve MIRA olarak bilinen iki kiloluk küçük bir robot da dahil olmak üzere, 3 tondan fazla malzemeyle dolu.

İlk ameliyatını 2021'de yaptı

Tıbbi girişim Virtual Incision tarafından geliştirilen MIRA, ilk ameliyatını Ağustos 2021'de gerçekleştirmişti.

Şimdi mekanik cerrah, belki bir gün uzaydaki astronotları ameliyat edebilmek için, test edileceği alçak Dünya yörüngesine gidiyor.

MIRA, istasyonda neler yapacak

Şirkete verilen NASA hibesi sayesinde MIRA, uzay istasyonunda mikrodalga fırın boyutunda bir deney dolabında çalışacak ve gerilmiş lastik bantları kesmek (insan dokusuna alternatif) ve ameliyatta kullanılanları simüle eden faaliyetler gerçekleştirmek için görev yapacak.

Robot cerrah, makas gibi aletleri tutabilen, kontrol edilebilir iki kola sahip. Ancak bu kollar kendi başına çalışamıyor.

MIRA'nın robotik kolları, onunla iletişim kurabilen gerçek hayattaki bir insan cerrahın yardımıyla görev yapıyor..

Şirket, mekanik robot doktorun prosedürleri kendi başına gerçekleştirebilmesini sağlayacak şekilde daha otonom hale getirilmesi üzerinde çalışıyor.

Astronotlar için faydalı olabilir

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda insan etini kesmeye hazır bir robotun bulunması, astronotların Ay'a veya Mars'a daha uzun süreli görevlere çıkabileceği uzay uçuşlarının geleceği için yararlı olabilir.