Astronotları Ay'a götürecek araçtan yeni fotoğraf

NASA'da görevli Kathy Lueders, astronotları Ay'a götürecek Orion kapsülünün yeni bir fotoğrafını paylaşarak, aracın harika Ay manzaraları sunacağını garanti etti.

Ay ve Mars, uzay şirketlerinin en çok gitmek istediği yerler arasında bulunuyor. SpaceX, insanları Mars'a taşıyacak Starship roketinin çalışmalarına devam ederken, NASA ise Mars ve Ay'a yeni görevler düzenlemenin planlarını yapıyor.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda Ay ve Mars'a astronot göndermek için çalışmalarını sürdürürken, astronotları Ay'a götürecek Orion kapsülünün yapımına da hız kesmeden devam ediliyor.

NASA'nın İnsan Keşfi ve Operasyonları müdür yardımcısı Kathy Lueders, astronotları dört yıl içinde Ay'a taşımak için tasarlanan Orion aracının pencere panellerini paylaştı.

Lueders, bu pencereler sayesinde astronotların Ay'a iniş sırasında harika manzaralar göreceğini garanti etti.

NASA yöneticisinin paylaştığı fotoğrafa baktığımızda, havacılık şirketi Lockhead Martin'in tasarladığı cam paneller karşımıza çıkıyor.

Tamamlanan cam panellerin ardından Orion aracı; NASA'nın New Orleans, Louisiana yakınlarındaki Michoud Montaj Tesisi'ne gidecek ve diğer parçalar araca burada monte edilecek.

2024'TE AY'A ASTRONOT TAŞIYACAK

NASA, ilk olarak 2021 yılında Artemis 1 görevi ile Ay'a insansız bir uçuş gerçekleştirecek. Daha sonra Artemis 2 projesiyle ikinci uçuşunu 2023'te yapacak olan NASA, Ekim 2024 tarihinde ise astronotların içinde olduğu Orion kapsülünü Ay'a gönderecek.