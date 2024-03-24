Astronotları taşıyan Rus uzay aracı MS-25 fırlatıldı

Rus ve Belaruslu iki kozmonot ile Amerikalı bir astronotu taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-25 fırlatıldı.
Fırlatma ile Roscosmos kozmonotu Oleg Noviskiy, NASA astronotu Tracy Dyson ve Belaruslu kozmonot Marina Vasilevskaya, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUI) gönderildi.
Yolculuk 50 saat sürecek
Ekibi taşıyan Soyuz MS-25 uzay aracının 50 saat 34 dakika süren uzay yolculuğu sonrası 25 Mart’ta TSİ ile 18.10’da istasyona ulaşması bekleniyor.
Uzay yolculuğuna Rus kozmonot Noviskiy dördüncü, Amerikalı astronot Dyson üçüncü, Belaruslu Vasilevskaya ise ilk kez çıkıyor.
21 Mart’ta uzaya gönderilmesi planlanan Soyuz MS-25 uzay aracının fırlatılması 20 saniye kala otomatik olarak iptal edilmiş ve Roscosmos Genel Müdürü Yuriy Borisov uçuşun kimyasal akım kaynağındaki voltaj düşüşü nedeniyle iptal edildiğini bildirmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış