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Astronotları taşıyan Rus uzay aracı MS-25 fırlatıldı

Astronotları taşıyan Rus uzay aracı MS-25 fırlatıldı Rus ve Belaruslu iki kozmonot ile Amerikalı bir astronotu taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-25, ikinci denemede Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden yola çıktı.