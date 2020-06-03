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    Astronotları uzaya fırlatan roket Falcon 9, karaya ulaştı

    SpaceX'in NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketi, karaya taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 16:32
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    Astronotları uzaya fırlatan roket Falcon 9, karaya ulaştı

    SpaceX ve NASA, 30 Mayıs akşamı 22:22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot fırlattı.

    Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden  uzaya doğru yola çıktı.

    SpaceX'in yeniden kullanılabilir olarak tasarladığı Falcon 9 roketi ise, Crew Dragon kapsülünü uzay boşluğuna bıraktıktan sonra yeniden Dünya'ya dönerek okyanustaki drone gemisine iniş yaptı.

    falcon-9

    ROKET KARAYA TAŞINDI

    SpaceX'in Twitter hesabından yayımlanan mesajda, yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 30 Mayıs'taki tarihi fırlatışın hemen ardından iniş yaptığı Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformun, 2 Haziran'da Florida'nın Canaveral Limanı'na ulaştığı belirtildi.

    falcon

    falcon-9

    falcon-9

    falcon-9

    Instagram: @eshteknoloji

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