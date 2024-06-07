Astronotların içinde olduğu Starliner mekiğinde sızıntı tespit edildi Boeing'in uzaya yollanan Starliner mekiğinde 3 adet helyum sızıntısı tespit edildiği bildirildi.

AA & Ensonhaber

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) X sosyal medya platformundan Starliner mekiğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ekipler uzay aracında üç helyum sızıntısı tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Sızıntılardan birinin uçuş öncesi tespit edildiği, diğerlerinin ise uçuş esnasında ortaya çıktığı kaydedildi.

Etkilenen helyum vanalarından ikisinin kapatıldığı, "uzay aracının stabil durumda" olduğu belirtildi.

Astronotlar risk altında değil

Boeing sözcüsü Jim May, sızıntıların astronotlara "risk teşkil etmediğini" bildirdi.

Şirket, iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini 2 gün önce ilk kez uzaya yollamıştı.

Starliner mekiğinde bulunan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık bir hafta geçirmesi planlanıyor.

Daha önce iki kez ertelendi

Geçen ay, Boeing'in Starliner mekiğiyle uzay istasyonuna yapılacak ilk astronotlu uzay uçuş denemesi, "valf arızası" nedeniyle ertelenmişti.

Bu ayın başında da Starliner mekiğinin fırlatılması, geri sayımın yapıldığı anda bilgisayar sistemi tarafından durdurulmuştu.