Astronotların terleri ve idrarları içilebilir suya dönüşüyor

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.
NASA'ya göre, istasyonda görevli her mürettebat üyesinin içme, yemek hazırlama ve diş fırçalama gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün ortalama 3,79 litre suya ihtiyacı oluyor.
Terler ve idrarlar içme suyuna dönüşüyor
Astronotların idrar ve terlerini içme suyuna dönüştüren sistem yüzde 98'lik bir su geri kazanım oranına ulaştı.
Böylelikle uzaydaki astronotların idrarı ve terleri dönüştürüldüğünde içme suyu elde edilebiliyor.
İstasyonda yaşam destek sistemlerini yöneten ekibin bir parçası olan Cristopher Brown, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bu, yaşam destek sistemlerinin evriminde ileriye doğru çok önemli bir adımdır. Diyelim ki 500 ml suyu içtiniz ve bu sistem sayesinde bu suyun yüzde 2'sini kaybeder yüzde 98'lik kısmı ise içme suyuna dönüşerek bir döngüye girer. Bunu devam ettirmek oldukça harika bir başarı.
"Mürettebat idrar içmiyor; onlar, dünyada içtiğimizden daha temiz olacak şekilde filtrelenmiş ve temizlenmiş içme suyunu tüketiyor.