Astronotların terleri ve idrarları içilebilir suya dönüşüyor Astronotların idrar ve terlerini içme suyuna dönüştüren sistem yüzde 98'lik bir su geri kazanım oranına ulaştı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

NASA'ya göre, istasyonda görevli her mürettebat üyesinin içme, yemek hazırlama ve diş fırçalama gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün ortalama 3,79 litre suya ihtiyacı oluyor.

Terler ve idrarlar içme suyuna dönüşüyor

Astronotların idrar ve terlerini içme suyuna dönüştüren sistem yüzde 98'lik bir su geri kazanım oranına ulaştı.

Böylelikle uzaydaki astronotların idrarı ve terleri dönüştürüldüğünde içme suyu elde edilebiliyor.

İstasyonda yaşam destek sistemlerini yöneten ekibin bir parçası olan Cristopher Brown, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: