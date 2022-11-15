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- Asus, Android 13 güncelleme takvimini yayınladı: Android 13 alacak Asus modelleri
Asus, Android 13 güncelleme takvimini yayınladı: Android 13 alacak Asus modelleri
Asus, Android 13 güncelleme takvimini paylaştı. Android 13 alacak Asus telefonlar da belli oldu.
- Haber Merkezi
- 15.11.2022 - 10:19
- Güncelleme : 15.11.2022 - 10:37
Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, yeni Android 13 kararlı sürümünü geçtiğimiz aylarda Pixel modellerine dağıtmaya başladı.
Android 13 güncellemesi Samsung, Oppo, OnePlus, HMD, Motorola, Realme, Sony, Xiaomi ve Asus gibi diğer üreticiler tarafından da telefonlara sunuluyor.
Asus, Android 13 takvimini paylaştı
Güncelleme konusunda kullanıcıları üzmeyen Asus, hangi telefonların ne zaman Android 13 güncellemesi alacağını açıkladı.
Android 13 alacak Asus modelleri
Yapılan planlamaya göre Android 13 güncellemesi, ilk olarak Asus Zenfone 9 modeline gelecek. Aralık ayında gelecek güncellemenin ardından, Zenfone 8 ise bir sonraki ayda Android 13'e kavuşacak.
Asus'un güncelleme takvimi şu şekilde:
- Asus Zenfone 9 - Aralık 2022
- Asus Zenfone 8 - Ocak 2023
- Asus Zenfone 8 Flip - Ocak 2023
- Asus ROG Phone 6D - 2023 ilk çeyreği
- Asus ROG Phone 6D Ultimate - 2023 ilk çeyreği
- Asus ROG Phone 6 - 2023 ilk çeyreği
- Asus ROG Phone 6 Pro - 2023 ilk çeyreği
- Asus ROG Phone 5 - 2023 ikinci çeyreği
- Asus ROG Phone 5 Pro - 2023 ikinci çeyreği
- Asus ROG Phone 5 Ultimate - 2023 ikinci çeyreği
- Asus ROG Phone 5s - 2023 ikinci çeyreği
- Asus ROG Phone 5s Pro - 2023 ikinci çeyreği