ASUS ROG Phone 5, 18GB RAM ile gelecek

ASUS, ROG Phone 5 oyuncu odaklı telefonunda 18GB RAM ile yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

Günümüzde akıllı telefonlarda yer alan RAM kapasiteleri, bilgisayarlarla yarışır hale geldi. Üstelik RAM konusunda telefon üreticilerinin durmaya niyeti yok.

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, 2018'in sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti.

Yıllar içinde çeşitli değişikliklere uğrayan ve oyuncuların tercih ettiği telefon modelleri arasına giren ROG Phone, beşinci modeliyle yeni bir rekora imza atacak.

18GB RAM İLE GELECEK

Asus’un ve Android tarafının en donanımlı telefonu olması beklenen ROG Phone 5, 18GB RAM kapasitesi ile pazarda bir ilke imza atacak. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan telefon, sınırları bir hayli zorlayacak.

Aslına bakacak olursak, uzmanlar tarafından akıllı telefonlar için 6GB - 8GB arasında RAM kapasiteleri yeterli görülüyor. Daha yüksek kapasiteler ise biraz da pazarlama stratejisi olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak ASUS ROG Phone 5 modelinin 6000mAh batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Oyuncuların oldukça merak ettiği model, 10 Mart'ta tanıtılacak.