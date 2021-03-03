Euro
8.9201
0.19%
Dolar
7.393
0.45%
Altın
406.96
-0.78%
Borsa
1.536
0.49%
Bitcoin
376.013
5.40%
EXEN Coin
16.57
0.24%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    ASUS ROG Phone 5, 18GB RAM ile gelecek

    ASUS, ROG Phone 5 oyuncu odaklı telefonunda 18GB RAM ile yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ASUS ROG Phone 5, 18GB RAM ile gelecek

    Günümüzde akıllı telefonlarda yer alan RAM kapasiteleri, bilgisayarlarla yarışır hale geldi. Üstelik RAM konusunda telefon üreticilerinin durmaya niyeti yok.

    Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, 2018'in sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti.

    Yıllar içinde çeşitli değişikliklere uğrayan ve oyuncuların tercih ettiği telefon modelleri arasına giren ROG Phone, beşinci modeliyle yeni bir rekora imza atacak.

    18GB RAM İLE GELECEK

    Asus’un ve Android tarafının en donanımlı telefonu olması beklenen ROG Phone 5, 18GB RAM kapasitesi ile pazarda bir ilke imza atacak. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan telefon, sınırları bir hayli zorlayacak.

    asus rog phone

    Aslına bakacak olursak, uzmanlar tarafından akıllı telefonlar için 6GB - 8GB arasında RAM kapasiteleri yeterli görülüyor. Daha yüksek kapasiteler ise biraz da pazarlama stratejisi olarak karşımıza çıkıyor.

    Son olarak ASUS ROG Phone 5 modelinin 6000mAh batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Oyuncuların oldukça merak ettiği model, 10 Mart'ta tanıtılacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir