AA

Jandarma Genel Komutanlığı, ATAK helikopterinin silah sistemine entegre edilen kamerayla çekilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

"BİLGİSAYAR OYUNU DEĞİL, ATAK HELİKOPTERİMİZİN TA KENDİSİ"

Komutanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgisayar oyunu değil, ATAK helikopterimizin ta kendisi. ATAK helikopterimizin namlusuna yerleştirdiğimiz kamerayla eşsiz görüntüler yakaladık. Bu nefes kesici anlara siz de tanık olmak ister misiniz?" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ATAK helikopterinin uçuş yaptığı sırada çekilen video yer aldı.