Atmosferdeki karbonu temizleyecek: Dünyanın en büyük 'süpürgesi' çalıştırıldı Mammoth adı verilen yapı, 'dünyanın en büyük süpürgesi' olarak biliniyor ve atmosferdeki karbonu temizlemeyi amaçlıyor. Söz konusu cihaz, görevine resmen başladı.

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Atmosferdeki (CO2) gibi sera gazlarının miktarı arttıkça, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Karbon azaltma, bu sera gazlarının atmosfere salınmasını azaltarak bu olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur.

İsviçreli iklim teknolojileri şirketi Climeworks, İzlanda'da Mammoth adlı dev bir karbon yakalama tesisini faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Yılda 36 bin ton karbondioksit yakalayacak

Bu tesis, dünyanın en büyük doğrudan hava yakalama (DAC) tesisi olma özelliğini taşıyor ve yılda 36 bin ton karbondioksit yakalayarak atmosfere salınan sera gazlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Mammoth tesisi, havadaki karbondioksiti özel filtreler kullanarak yakalayacak ve daha sonra bu karbondioksiti yer altına gömerek saklayacak.

Bu işlem, küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biri olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacak.

Mammoth tesisinin inşası 2017 yılında başladı ve 10 milyon euroya mal oldu. Tesisin işletme maliyeti ise yılda 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Climeworks, bu maliyetlerin bir kısmını karbondioksiti yakalamak ve depolamaktan para kazanan bir iş modeliyle karşılamayı planlıyor.

Mammoth tesisinin faaliyete geçmesi, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.