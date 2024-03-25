Avrupa Birliği; Apple, Meta ve Google'a soruşturma açtı Avrupa Birliği; Apple, Google ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası kurallarına uyup uymadığını belirlemek için bir soruşturma başlattı.

AA

Avrupa Birliği'nin (AB) geçen yıl onaylanan ve dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olan yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine katı kurallar getirilmişti.

AB; Apple, Alphabet (Google) ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadığını denetlemek için bir soruşturma açtı.

Teknoloji şirketlerinin hizmetleri soruşturulacak

AB Komisyonu, Alphabet'in Google Play'de yönlendirme ve Google aramalarda kendisini tercih ettirme, Apple'ın App Store'da yönlendirme ve Safari'ye yöneltme ile Meta'nın öde veya rıza göster modellerinin AB kurallarına uyumu konusunda soruşturma açıldığını açıkladı.

Açıklamada, dijital platformlar tarafından uygulanan önlemlerin etkili bir şekilde yerine getirilip getirilmediği konusunda şüphelerin olduğu belirtildi.

Apple'ın alternatif uygulama mağazaları için yeni ücret yapısı ile Amazon'un pazarındaki sıralama uygulamalarıyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, eşik bekçisi konumundaki platformlara belirli belgeleri saklamalarının emredildiği ifade edildi.

12 ay içinde sonuçlanacak

Açıklamada, Komisyon'un soruşturmayı 12 ay içinde sonuçlandırmayı planladığı, ihlal durumunda şirkete dünya çapındaki toplam cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası uygulanabileceği, ihlallerin devamı halinde ise ceza oranının yüzde 20'ye kadar çıkabileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)