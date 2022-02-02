Avrupa Uzay Ajansı, uydu enkazlarına yakıt ikmali yapacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzay enkazını engellemeye yardımcı olması için kullanılmayan uydulara yakıt göndererek yörüngelerini değiştirecek.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Günümüzde, uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu bulunuyor, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak. Bu da gelecekte uzayda daha fazla enkazın olacağı anlamına geliyor.

UZAY ÇÖPLERİNİ TOPLAMAK İÇİN YENİ HAMLE

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzay enkazını engellemeye yardımcı olması için kullanılmayan bir uyduyu saf dışı bırakma görevini yeniden tasarlıyor.

e.Deorbit görevi, Clean Space girişimi kapsamında halihazırda yörüngede olan uydulara yakıt ikmali yapmak, onları yenilemek veya hareket ettirmek için kullanılacak. Yakıt alan uydular, bu sayede yeni yörüngelerine taşınabilecek.

NASA'dan bilim insanı Donald Kessler'in 1978'de yaptığı bir araştırma, iki büyük nesnenin çarpışması halinde malzemelerin parçalanmasından doğan domino etkisinin, yeryüzünden uzaya fırlatma yapmayı imkansız hale getirebileceğini ortaya çıkarmıştı.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda SpaceX'in astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülü ve Uluslararası Uzay İstasyonu, uzaydaki çöpler yüzünden tehlike atlatmıştı.

UZAYI EN ÇOK KİRLETEN 5 ÜLKE

Toplamda 14 bin 403 adet artık uzay mekiği bileşeni ve aktif olmayan uydusu bulunan Rusya, en fazla uzay çöpüne sahip ülke konumunda.

İkinci sırada ise 8 bin 754 uzay çöpüyle ABD bulunurken, 4 bin 688 parça ile Çin üçüncü sırada.

Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla 994 ve 517 uzay çöpüne sahip Fransa ve Hindistan yer alıyor.

Bütün bu verilere ek olarak, araştırmacılar uzayda biriken çöp miktarının son birkaç yılda iki kattan fazla arttığını söylüyor.