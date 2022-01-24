Avrupa'da 3G devri sona eriyor

5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı operatörler, 3G bağlantısını sonlandırma kararı almaya başladı.

Şu anda dünya genelinde 5G şebekelerinin kurulumuna devam edilirken, mevcut eski teknolojiler tarihe karışıyor.

Yıllardan beri artık çok fazla tercih edilmeyen ve güvenli olmayan 2G bağlantı seçeneğinin daha önce telefonlardan kaldırılacağı bilgisini sizlerle paylaşmıştık.

Gelecekte benzer bir durum 3G şebekelerinde de yaşanacak. Özellikle ABD ve Avrupa'da ağlar, artık 3G hizmetlerini emekliye ayırmaya hazırlanıyor

3G NEDEN KAPATILACAK

Operatörler, 3G servislerini kapatarak bu kaynakları 4G ve 5G için kullanmak istiyor. Bu sayede 4G ve 5G için daha fazla spektrum kullanabilecek ve hizmetler iyileştirilecek.

Eğer yalnızca 3G destekleyen eski bir telefonunuz varsa, gelecekte yeni bir telefon almanız gerekebilir.

ARABALARDA 3G HİZMETİ

Öte yandan, 2010 ve 2021 yılları arasında üretilen çoğu arabada navigasyon sistemleri ve trafik verileri gibi akıllı hizmetler, 3G'den faydalanıyor.

Ancak 3G devre dışı kaldığında, telefonların aksine yeni bir araba almanız gerekmeyecek. Otomobil üreticileri, yazılım güncellemeleriyle bu sorunları ortadan kaldırabilecek.

3G'nin kapatılması bazı ülkelerin gündemine gelse de Türkiye'nin önünde epey zaman var. Bu nedenle ülkemizdeki 3G bağlantısının en az 2030 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.