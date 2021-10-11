Avrupa'nın en büyük Apple mağazası İstanbul'da açılıyor

Apple, İstanbul'da açacağı yeni mağazasını resmi sitesinden duyurdu. Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacak mağaza, Caddebostan'da faaliyet gösterecek.

ABD'li teknoloji devi Apple, şu anda İstanbul Üsküdar ve Beşiktaş mağazalarıyla ülkemizde faaliyet gösteriyor. Ancak marka, çok yakında üçüncü mağazasını Kadıköy'de hayata geçirecek.

Teknoloji devi, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üçüncü mağazasını İstanbul Caddebostan'da açacağını duyurdu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

"Bağdat Caddesi" olarak isimlendirilecek yeni mağaza, Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olma özelliğini taşıyacak.

Apple'ın yeni mağazasının, tam olarak hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. 2 katlı olacağı belirtilen yeni mağaza, misafirler için özel bir bahçeye de ev sahipliği yapacak.

Apple'ın yeni mağaza için hazırladığı görsel:

Resmi web sitesi üzerinden açıklamaya yayınlayan Apple, "İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.