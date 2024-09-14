Avustralya, çocuklara sosyal medyayı yasaklayacak Avustralya hükümeti çocukların ve gençlerin sosyal medyayı kullanmalarına izin verilmemesini yasalaştırmayı planlıyor.

Haber Merkezi

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medya kullanımını daha güvenli hale getirmek amacıyla önemli bir adım atıyor.

Ülke, sosyal medya platformlarına erişimi sınırlandırarak çocukları siber zorbalık, yanlış bilgi ve olumsuz psikolojik etkilerden korumayı hedefliyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, çocukları sosyal medyadan uzak tutmak için federal mevzuatın bu yıl yürürlüğe gireceğini belirterek, sitelerin gençler üzerindeki etkisini "bela" olarak niteledi.

16 YAŞIN ALTINDAKİLERE YASAK YOLDA

Albanese, çocukların Facebook, Instagram ve TikTok gibi sitelere giriş yapabilmeleri için asgari yaş sınırının henüz belirlenmediğini, ancak 14 ila 16 yaş arasında olmasının beklendiğini söyledi.

Başbakan, kendi tercihinin 16 yaş altı kullanıcılara yönelik engelleme olacağını aktardı.

Avustralyalı lider, yaş doğrulama denemelerinin önümüzdeki aylarda başlayacağını söylediÇ-.

Ancak uzmanlar, çevrimiçi bir yaş sınırının uygulanmasının teknik olarak mümkün olduğundan emin değil.

Albanese, "Çocukların cihazlarını bırakıp futbol sahalarına, yüzme havuzlarına ve tenis kortlarına gitmelerini istiyorum." diye konuştu.